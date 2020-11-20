В Смоленской области спасатели обезвредили пять снарядов времен ВОВ Фото: из архива ГУ МЧС России.

19 ноября в УМВД по Смоленской области обратились несколько местных жителей с заявлением о странной находке. В двух деревнях региона были найдены пять взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Специалисты «Пожарно-спасательного центра» откликнулись на заявки. Отправившись на места, где были замечены снаряды, сотрудники обнаружили:

В деревне Логачиха Гагаринского района: два артиллерийских снаряда (калибра 152 мм и калибра 76 ед);

В деревне Шатеша Темкинского района: минометную мину калибра 50 мм и две ручных гранаты Ф-1.

Профессионалы изъяли и уничтожили все пять опасных снарядов. Сейчас жителям близлежащих деревень ничего не угрожает.

Напомним, в Смоленском районе рано утром сгорела бытовка в деревне Талашкино.