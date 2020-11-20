В Смоленске хотят сделать переулок Дизайнеров. Фото: google.ru/maps.

В областном центре может появиться новый топоним - участок от проспекта Гагарина до улицы Октябрьской Революции возле кинотеатра Современник пока не имеет своего названия. На заседании постоянной комиссии по социальной сфере Смоленского горсовета этой зоне предложили дать наименование «переулок Дизайнеров».

В городской администрации считают, что переулок может стать местом притяжения дизайнерского сообщества и интересным объектом в плане туризма и привлечения внимания горожан.

Стоит отметить, что жителям близлежащих домов не придется оформлять новые документы.

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