Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Роспотребнадзор сообщил о стремительном росте заболевших сезонными вирусами жителях региона. По итогам наблюдения, в городе отмечен высокий уровень заболеваемости – на 47,1% он превысил показатель прошлой недели. В ведомстве отмечают, что из числа людей, сдавших анализы, а их всего 35, были обнаружены парагрипп, аденовирус.

В настоящее время на карантин закрыты ряд классов в одной городской школе и одной из области.

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