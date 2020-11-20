Молодой смолянин пытался дать взятку начальнику противодействия коррупции Фото: pixabay.com

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 28-летний мужчина подозревается в покушение на мелкое взяточничество.

19 ноября подозреваемый в кабинете полиции по Смоленскому району, пытаясь договориться с начальником отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, передал капитану взятку в сумме 7 тысяч рублей, положив их на стол в служебном кабинете.

Однако, полицейский не взял деньги и сообщил о произошедшим в дежурную часть ОМВД России по Смоленскому району.

Расследование уголовного дела продолжается. Смолянину грозит год тюрьмы, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, смоленский уголовник снова отправится в тюрьму за кражи из магазинов.