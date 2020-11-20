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Происшествия

В Вязьме грузовик «Камаз» сбил пешехода на обочине

По неподтвержденным данным, мужчина погиб
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме грузовик «Камаз» сбил пешехода на обочине

В Вязьме грузовик «Камаз» сбил пешехода на обочине

Фото: pixabay.com

За сутки в Смоленской области произошли две аварии, сообщает Госавтоинспекция России по региону.

Первое ДТП произошло около 07:10. По улице Кирова в районе дома №22 в Вязьме 49-летний водитель «Камаза» сбил 63-летнего пешехода, который шел по обочине во встречном направлении.

По неподтвержденным данным, пешеход погиб.

Вторая авария случилась вечером в 19:00 в городе Сафоново. По улице Советская в районе дома №68 22-летний водитель Nissan Almera не уступил 71-летней женщине на пешеходном переходе. Пенсионерка получила телесные повреждения.

Также, сотрудники ГИБДД поймали троих пьяных водителей шестерых автомобилистов без водительских прав.

Напомним, молодой смолянин пытался дать взятку начальнику противодействия коррупции.

ЧП