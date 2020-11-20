В Вязьме грузовик «Камаз» сбил пешехода на обочине Фото: pixabay.com

За сутки в Смоленской области произошли две аварии, сообщает Госавтоинспекция России по региону.

Первое ДТП произошло около 07:10. По улице Кирова в районе дома №22 в Вязьме 49-летний водитель «Камаза» сбил 63-летнего пешехода, который шел по обочине во встречном направлении.

По неподтвержденным данным, пешеход погиб.

Вторая авария случилась вечером в 19:00 в городе Сафоново. По улице Советская в районе дома №68 22-летний водитель Nissan Almera не уступил 71-летней женщине на пешеходном переходе. Пенсионерка получила телесные повреждения.

Также, сотрудники ГИБДД поймали троих пьяных водителей шестерых автомобилистов без водительских прав.

Напомним, молодой смолянин пытался дать взятку начальнику противодействия коррупции.