В Смоленске при пожаре в квартире на улице Черняховского пострадал человек Фото: из архива ГУ МЧС России.

22 ноября в 04:37 на улице Черняховского в Смоленске произошел пожар, сообщает МЧС России по Смоленской области.

На место вызова выехали подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона, 20 человек личного состава.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, информация о возгорании подтвердилась. Горела квартира жилого дома.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. Причину и ущерб сейчас уточняют специалисты.

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