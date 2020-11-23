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Смоленские полицейские нашли вора из бара по капле крови

Ранее судимый 25-летний местный житель сейчас заключен под стражу
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские полицейские нашли вора из бара по капле крови

Смоленские полицейские нашли вора из бара по капле крови

Фото: pixabay.com

По информации УМВД России по Смоленску, в одном из баров города неизвестный повредил платежный терминал и похитил более 10 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место происшествия и провели осмотр. Они нашли и изъяли след обуви и следы крови, предположительно, оставленные злоумышленником, который поранился при повреждении аппарата.

Кровь была отправлена на генетическую экспертизу. По ее результатам сотрудники полиции установили генотип подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Правоохранители задержали его на одной из улиц Смоленска и доставили в городское Управление МВД.

Оказалось, задержанный находился в розыске как скрывающийся от суда. Сейчас он заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Смолянину грозит пять лет тюрьмы.

Напомним, в Смоленске при пожаре в квартире на улице Черняховского пострадал человек.

ЧП