Смоленские полицейские нашли вора из бара по капле крови
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По информации УМВД России по Смоленску, в одном из баров города неизвестный повредил платежный терминал и похитил более 10 тысяч рублей.
Полицейские выехали на место происшествия и провели осмотр. Они нашли и изъяли след обуви и следы крови, предположительно, оставленные злоумышленником, который поранился при повреждении аппарата.
Кровь была отправлена на генетическую экспертизу. По ее результатам сотрудники полиции установили генотип подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Правоохранители задержали его на одной из улиц Смоленска и доставили в городское Управление МВД.
Оказалось, задержанный находился в розыске как скрывающийся от суда. Сейчас он заключен под стражу.
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