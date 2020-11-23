Рано утром в деревне Барсуки Дорогобужского района сгорела постройка

Рано утром в деревне Барсуки Дорогобужского района сгорел постройка Фото: из архива ГУ МЧС России.

Рано утром 23 ноября в деревне Барсуки Дорогобужского района произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленскому региону.

В 06:03 к месту вызова выехали 2 автоцистерны, 5 человек личного состава. Когда пожарные приехали, информация о возгорании подтвердилась - горело безхозное строение.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Строение полностью повреждено огнем. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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