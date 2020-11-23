Смолянин перевел 50 тысяч рублей телефонному мошеннику Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела полиции по Смоленску обратился местный житель с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчине позвонил неизвестный, представился его племянником, сообщил, что нарушил ПДД и за освобождение от административной ответственности ему требуются деньги.

Смолянин поверил звонившему и через мобильное приложение перевел 50 тысяч рублей на чужую банковскую карту, номер которой продиктовал неизвестный. Вскоре мужчина понял, что у него обманом похитили деньги. Примечательно, что он знал о таком способе мошенничества из СМИ и бесед с полицейскими.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, рано утром в деревне Барсуки Дорогобужского района сгорела постройка.