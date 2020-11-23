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Происшествия

Пьяную смолянку осудят за убийство гражданского мужа ножом

Мужчина начал предъявлять сожительнице претензии бытового характера, после чего несколько раз ударил женщину
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пьяную смолянку осудят за убийство гражданского мужа ножом Фото: pixabay.com.

Пьяную смолянку осудят за убийство гражданского мужа ножом Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, 55-летняя местная жительница обвиняется в убийстве.

9 июля 2020 года гражданские супруги пили алкоголь по месту своего жительства в квартире одного из домов по улице Автозаводская в Смоленске. В какой-то момент мужчина начал предъявлять сожительнице претензии бытового характера, после чего несколько раз ударил женщину.

Обвиняемая от обиды, взяла нож и ударила им 65-летнего гражданского супруга в область сердца. От полученного ранения он умер на месте происшествия.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее смолянин перевел 50 тысяч рублей телефонному мошеннику.

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