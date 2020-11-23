Смоленские таможенники утилизировали около 800 кг незаконно ввезенного мяса

Смоленские таможенники утилизировали более 800 кг незаконно ввезенного мяса Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области остановили автомобиль на одной из региональных дорог. При досмотре машины оказалось, что в ней перевозилось мясо говядины с грубыми нарушениями и в обход официальных ветеринарных постов.

Продукцию доставили в ППУ «Красная Горка» для проверки контроля качества.

Выяснилось, что мясо весом около 800 кг перевозилось из Республики Беларусь без каких-либо ветеринарных документов с грубым нарушением температурных режимов транспортировки. Сам автомобиль не предназначен для перевозки пищевых продуктов.

По словам водителя мясо предназначалось для продажи в Смоленске.

В итоге все 800 кг мяса неизвестного происхождения были утилизированы, а перевозчик привлечен к административной ответственности.

Напомним, смолянин пытался передать в блокноте 11 тысяч рублей взятки полицейскому.