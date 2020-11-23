Дистанционные мошенники украли более 1 миллиона рублей у смолян за выходные Фото: pixabay.com.

За неделю несколько смолян стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает УМВД России по Смоленской области.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Смоленска с заявлением о хищении денег обманным путем. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы финансового надзора и сообщил, что ей положена денежная компенсация за заказанную ранее некачественную косметику.

Звонивший сказал о необходимости оплаты налога, страховки и прочих сборов, и она самостоятельно, придя в почтовое отделение, перевела на счет неизвестного более 690 тысяч рублей.

Следующий случай произошел с 59-летним смолянином. Ему также позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с его карты пытаются похитить деньги. Под предлогом защиты сбережений от сомнительных транзакций мошенник в телефонном разговоре узнал реквизиты банковской карты мужчины. С нее было похищено 95 тысяч рублей.

В такой же ситуации оказалась 41-летняя жительница Смоленска. Она назвала реквизиты своей карты неизвестному, представившемуся сотрудником банка, и лишилась 20 тысяч рублей.

А 65-летняя жительница рождения осталась без денег при попытке устроиться на дистанционную работу. Неизвестный под предлогом трудоустройства завладел реквизитами ее банковской карты и впоследствии похитил с нее более 128 тысяч рублей.

Также в полицию обратился 44-летний смолянин. Он рассказал, что в сентябре 2020 года неизвестный по его персональным данным в одном из банков Москвы оформил кредит на покупку мебели на 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Напомним, смоленские таможенники утилизировали около 800 кг незаконно ввезенного мяса.