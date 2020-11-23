В Десногороском районе мужчина отработал 50 часов из-за долгов по алиментам

В Десногороском районе мужчина игнорировал судебное решение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Поэтому ему пришлось отработать 50 часов обязательных работ на коммунальном предприятии, сообщает УФССП России по Смоленской области.

По решению суда помимо ежемесячных платежей, должник обязан выплачивать еще накопившийся долг на содержание ребенка. Мужчина не отказывался выплачивать алименты, но суммы перечислений были несоизмеримы с ежемесячными платежами и долг по алиментам составил более 120 тысяч рублей.

Оказалось, должник неофициально устраивался на низкооплачиваемую работу для того, чтобы занизить размер удержаний. А на его расчетный счет деньги не поступали долгое время.

Судебный пристав в телефонных разговорах неоднократно предупреждал должника об ответственности, пытался убедить мужчину официально трудоустроиться и начать погашать свой долг, но тот продолжал игнорировать свою родительскую обязанность.

Сотрудник УФССП узнал адрес проживания должника и доставил его в отделение судебных приставов для дачи объяснений. Отец мальчика утверждал, что у него нет финансовых возможностей оплатить задолженность.

Тогда в отношении горе-родителя, забывшего о существовании своего сына, судебный пристав составил административный протокол. Суд назначил ему обязательные работы на 50 часов.

Такой метод повлиял на отца ребенка: он отработал назначенные часы и встал на учет в Центр занятости населения, чтобы трудоустроиться и своевременно оплачивать алименты.

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