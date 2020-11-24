Ночью сгорел отечественный автомобиль на улице Ленина в Дорогобуже Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

24 ноября в 02:00 на улице Ленина в Дорогобуже произошел пожар автомобиля, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехала пожарная машина с 4 людьми личного состава. Когда пожарные приехали, информация о возгорании подтвердилась - горела отечественная машина.

По информации сотрудников МЧС, огнём повреждены: моторный отсек, приборная панель, покрытие капота, передних крыльев, дверей и крыши.

К счастью, пострадавших нет. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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