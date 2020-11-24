В Смоленске спасатели уничтожили ручную гранату времен ВОВ Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

23 ноября в УМВД по Смоленской области поступило несколько заявок от местных жителей о взрывоопасном предмете.

Специалисты ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» выехали к предполагаемому месту находки - на улицу Нижне-Лермонтовскую города Смоленска.

Когда сотрудники прибыли на место, информация подтвердилась - найдена ручная граната времен Великой Отечественной войны.

Спасатели изъяли и уничтожили снаряд. Сейчас он больше не угрожает жителям Смоленска.

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