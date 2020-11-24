За сутки дистанционные мошенники украли у двоих смолян 250 тысяч рублей Фото: pixabay.com.

В Гагаринский отдел полиции обратилась 30-летняя жительница одной из деревень с заявлением о хищении денег с её банковских карт, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и под предлогом защиты средств от мошенников узнал реквизиты двух её банковских карт.

Вскоре с обоих счетов было похищено около 140 тысяч рублей. Примечательно, что потерпевшая знала о таком способе обмана из СМИ.

Другой случай произошел с 50-летним жителем поселка Верхнеднепровский. Мошенник украл 105 тысяч рублей с его банковской карты. Как это произошло, сейчас предстоит разобраться полицейским.

Напомним, в Смоленске осудят пьяного парня за попытку ограбить 14-летнюю девочку.