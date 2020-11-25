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Утром загорелся жилой дом в 3-ем Свердловском переулке Смоленска

Строение дома повреждено огнём
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Утром загорелся жилой дом в 3-ем Свердловском переулке Смоленска Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Утром загорелся жилой дом в 3-ем Свердловском переулке Смоленска Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

25 ноября в 07:43 загорелся дом в 3-ем Свердловском переулке Смоленска, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехала служба пожаротушения. Когда пожарные прибыли, информация о возгорании подтвердилась - в центре Смоленска горел жилой дом.

Сейчас пожарным удалось потушить пожар. Однако, строение дома повреждено огнём.

Причину и ущерб уточняют специалисты.

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