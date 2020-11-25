7 мер социальной поддержки продлили в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области автоматически будут продлены 7 мер социальной поддержки населения, пять из которых региональные, сообщают в пресс-службе администрации региона. Для получения соцпомощи смолянам не потребуется дополнительных справок и обращений в органы защиты.

В соответствии с федеральным законом продлевается ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, а также субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг.

Кроме того, продолжают действовать такие региональные законопроекты, как выплата на питание детям от 2 до 3 лет, которые не посещают дошкольные учреждения и компенсация расходов на оплату жилого помещения для людей с инвалидностью. В скором времени, продлят выплату на рождение или усыновление третьего ребенка, государственное пособие на детей и выплату смолянам, которым присвоено звание «Ветеран труда».

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