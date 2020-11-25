Неизвестный водитель сбил пенсионерку по улице Полины Осипенко в Вязьме Фото: pixabay.com.

24 ноября в 19:55 в районе дома №11 по улице Полины Осипенко в Вязьме произошла авария, сообщает ГИБДД России по Смоленской области.

Неизвестный водитель при выезде на перекресток сбил женщину пешехода.

64-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был в зоне видимости.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Всего за сутки в регионе сотрудники Госавтоинспекции выявили 405 нарушений ПДД, поймали 2 пьяных водителей и 7 водителей без прав.

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