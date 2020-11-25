Пенсионер на иномарке сбил девочку-подростка на «зебре» в Смоленске Фото: pixabay.com.

24 ноября около 07:45 в районе дома № 24 по проспекту Строителей в Смоленске произошла авария, сообщает ГИБДД России по Смоленской области.

65-летний водитель Renault Duster сбил подростка на пешеходном переходе.

14-летняя девочка переходила дорогу в положенном для этого месте. В результате ДТП она получила телесные повреждения.

Всего за сутки смоленские сотрудники Госавтоинспекции выявили 405 нарушений ПДД, поймали 2 пьяных водителей и 7 водителей без прав.

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