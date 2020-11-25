Телефонный мошенник обманул смолянку на полмиллиона рублей

Телефонный мошенник обманул смолянку на 500 тысяч рублей Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленска обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег с ее банковской карты, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Заявительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил об одобрении кредита на её имя, который она не оформляла.

В ходе разговора звонивший под предлогом отмены оформления кредита ввёл женщину в заблуждение, после чего она самостоятельно оформила кредит на 500 тысяч рублей и перевела кредитные деньги на чужие абонентские номера.

Сейчас полицейские проводят проверку.

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