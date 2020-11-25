Мужчина из поселка Монастырщина уговорил подростка угнать автомобиль Фото: pixabay.com.

Во время расследования уголовного дела о хищении автомашины, полицейские обнаружили, что в кражу был вовлечен несовершеннолетний, сообщает УМВД России по Смоленской области.

В середине ноября у магазина по Краснинскому шоссе в Смоленске неизвестные украли отечественный автомобиль. Полицейские нашли подозреваемых - двух жителей поселка Монастырщина.

На машине одного из соучастников они отбуксировали чужое транспортное средство в свой поселок, где частично разобрали, чтобы продать на запчасти.

Оказалось, что 27-летний вор уговорил 17-летнего знакомого похитить автомобиль и разделить деньги от продажи запчастей. При этом, он знал о том, что парень еще не достиг совершеннолетия.

Возбуждено уголовное дело за вовлечение подростка в преступление. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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