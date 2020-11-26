Начальницу смоленской турфирмы осудят за мошенничество в 3 млн рублей Фото: pixabay.com.

32-летняя жительница Смоленска обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает УМВД России по Смоленской области. Общий ущерб, причинённый клиентам туристической фирмы, составил более 3 миллионов рублей.

Потерпевшие обращались в туристическую фирму под руководством обвиняемой для приобретения туристических путевок на зарубежные курорты. После выбора подходящего тура между клиентами и фирмой заключались договоры.

Клиенты предоставляли необходимые документы и оплачивали полную стоимость туров, однако компания не выполняла свои обязательства. Средства, внесенные людьми в счет оплаты тура, были израсходованы на приобретение туров для других клиентов компании, а также на нужды фирмы, например, на аренду.

Обвиняемая пояснила, что из-за несвоевременного бронирования туров у неё возникли финансовые затруднения. Поэтому, чтобы исполнить ранее взятые на себя обязательства по предыдущим договорам, она была вынуждена приобретать туры по завышенной стоимости (стоимость тура по договору была меньше), чтобы клиенты могли улететь отдыхать.

Так, она вносила деньги потерпевших, надеясь, что в дальнейшем найдет деньги на оплату их туров. Она не ставила клиентов в известность о возникавших проблемах, так как не хотела портить репутацию фирмы.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 29 граждан. Во время предварительного следствия женщина частично возместила ущерб.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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