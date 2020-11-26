Сквер на улице Багратиона в Смоленске победил в конкурсе муниципальных практик. Фото: администрация г. Смоленска.

Сквер на улице Багратиона в Смоленске победил в региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщает пресс-служба городской администрации. Пространство было отремонтировано в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Напомним, после реставрации в парке появилась площадка для детей, качели и клумбы, а также оригинальная подсветка. Главный акцент в сквере сделан на преобразившийся самолёт, рядом с которым установлена памятная табличка ветеранам-авиаторам.

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