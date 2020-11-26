На улице Тимирязева в Смоленске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя

Смолянину грозит до 2 лет тюрьмы с лишением водительских прав до 3 лет Фото: pixabay.com.

На улице Тимирязева в Смоленске инспекторы ДПС ГИБДД остановили автомобиль Mazda. Транспортным средством управлял местный 34-летний житель. По внешним признакам он был пьян, сообщает УМВД России по Смоленской области.

При проверке документов полицейские выяснили, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД при наличии административного наказания.

Сейчас стражи порядка завели еще одно уголовное дело. Смолянину грозит до 2 лет тюрьмы с лишением водительских прав до 3 лет.

Напомним, в деревне Канютино Холм-Жирковского района ночью загорелся жилой дом.