В деревне Канютино Холм-Жирковского района ночью загорелся жилой дом Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

25 ноября в 20:27 произошел пожар в деревне Канютино Холм-Жирковского района, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали 2 пожарные машины и 4 человека личного состава. Когда спасатели приехали, информация о возгорании подтвердилась - горел жилой дом.

Сейчас пожар потушен. К счастью, пострадавших нет. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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