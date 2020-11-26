В поселке Стодолище Починковского района мужчина открыл огонь из ружья Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области

В полицию Починковского района обратились жители поселка Стодолище с заявлением об уличном конфликте. Люди слышали громкие крики и несколько хлопков, сообщает УМВД России по Смоленской области.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили заявителей и жильцов близлежащих домов.

Выяснилось, что к одному из местных жителей приехал знакомый, который живет в Монастырщинском районе. Он хоте выяснить отношения со старым приятелем.

Однако, в дом он не заходил, начал высказывать свои претензии на улице, а затем несколько раз выстрелил в воздух из обреза ружья.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 56-летний мужчина. Изъятый у него обрез направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Смоленской области.

Экспертиза показала, что это обрез двуствольного охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, на улице Тимирязева в Смоленске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя.