В Смоленске осудят пьяного водителя, напавшего на сотрудников ГИБДД Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, 28-летний местный житель обвиняется в нападении на полицейских.

27 сентября 2020 года около 07:00 напротив дома №30 по улице Соболева в Смоленске инспектор ДПС остановил автомобиль. Водитель был пьян.

Подозреваемый ударил кулаком по лицу одного из сотрудников ГИБДД. Тогда полицейские попытались задержать его, применяя силу. Злоумышленник стал активно сопротивляться. В итоге инспекторы упали на землю.

На подмогу выбежали еще несколько стражей порядка. Только тогда пьяного водителя все же задержали.

Сейчас уголовное дело с направлено в суд.

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