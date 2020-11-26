В Смоленской области число тестов на COVID-19 выросло в 2,5 раза. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области число тестов на COVID-19 выросло в 2,5 раза, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе со ссылкой на главу смоленского Роспотребнадзора Ларису Сидоренкову. В неделю врачи делают 11500 исследований, когда как в середине сентября их было 4500.

- Работа по наращиванию объёма тестирования продолжается, - сообщили в Штабе.

Вместе с этим, согласно постановлению руководителя федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, было уменьшено количество людей, которые подлежат обязательному бесплатному тестированию – отменено обследование контактных лиц. Исключение составляют те, у кого проявились симптомы заболевания, сходные с COVID-19. Да и выписка пациентов происходит после одного отрицательного результата.

В Смоленской области за все время наблюдений коронавирус подтвердился у 11786 человек.