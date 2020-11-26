На улице Бакунина в Смоленске хозяйка квартиры тушила возгорание холодильника

На улице Бакунина в Смоленске хозяйке квартиры тушила возгорание холодильника Фото: pixabay.com.

Ранним утром 26 ноября жительница квартиры в пятиэтажном доме на улице Бакунина в Смоленске проснулась от странного треска, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Подойдя к кухне, она увидела отблески пламени через стеклянную дверь. Когда женщина открыла ее, она обнаружила, что горит холодильник.

Хозяйка тут же набрала номер «101» и бросилась тушить огонь самостоятельно.

Пожарные прибыли в считанные минуты, но, к счастью, их помощь уже не понадобилась. Смолянка справилась с возгоранием с помощью подручных средств.

Спасателям оставалось только вынести сгоревший холодильник из квартиры.

В результате пожара, огнем незначительно повреждены стена и потолок кухни, а вот холодильник хозяйке придется купить новый.

Причину и ущерб уточняют специалисты.

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