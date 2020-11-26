В Прудковской школе завершен капитальный ремонт крыши. Фото: pochinok.admin-smolensk.ru.

В Прудковской средней школе завершен капитальный ремонт крыши, окончены работы в пищеблоке, выполнен ремонт крыльца и козырька школы.

– В настоящее время ремонт проходит в столовой – меняются окна, двери, обновляются стены и потолок. Также в скором времени преобразится и спортзал – сейчас там также проходит большой ремонт, - сообщили в пресс-служба муниципального образования.

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