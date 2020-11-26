Смоленские таможенники уничтожили более 40 тонн фруктов из Беларуси

Смоленские таможенники уничтожили более 40 тонн груш и яблок из Беларуси Фото: pixabay.com.
24 ноября смоленские таможенники уничтожили 3 партии фруктов общим весом более 40 тонн, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.
Сотрудники таможни остановили транспортные средства, перевозившие груши и яблоки. Машины ехали со стороны Республики Беларусь в объезд официальных контрольных постов.
Оказалось, что 2 партии груш (весом примерно 28 тонн) и около 13 тонн яблок перевозились без каких-либо документов.
По закону продукты неизвестного происхождения запрещены к ввозу на российский рынок.
Сейчас фрукты уничтожены, а виновные лица привлечены к административной ответственности.
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