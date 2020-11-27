Смоленские сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя на угнанной машине Фото: pixabay.com.

Сотрудники ДПС на улице Рославльское шоссе остановили иномарку с вмятиной левого переднего крыла. В процессе общения с водителем полицейские почувствовали запах алкоголя. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Оказалось, что за рулем находился ранее судимый местный житель. 38-летний водитель был лишен прав на управление транспортом, а машина, которой он управлял, ему не принадлежит.

Владелец автомобиля некоторое время назад приехал домой к задержанному, где они вместе выпивали. Так как автовладелец не смог сам управлять машиной, он оставил ее вместе с ключами возле дома, где гостил, по улице Пушкина, но пользоваться ею не разрешал. Однако, задержанный ослушался и решил проехать на оставленной знакомым автомашине.

Возбуждены уголовные дела за пьяное вождение без прав и завладение чужим транспортным средством.

Напомним, в Смоленске осудят пьяного водителя, напавшего на сотрудников ГИБДД.