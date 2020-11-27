Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Смоленские сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя на угнанной машине

За рулем находился ранее судимый местный житель
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Смоленские сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя на угнанной машине Фото: pixabay.com.

Смоленские сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя на угнанной машине Фото: pixabay.com.

Сотрудники ДПС на улице Рославльское шоссе остановили иномарку с вмятиной левого переднего крыла. В процессе общения с водителем полицейские почувствовали запах алкоголя. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Оказалось, что за рулем находился ранее судимый местный житель. 38-летний водитель был лишен прав на управление транспортом, а машина, которой он управлял, ему не принадлежит.

Владелец автомобиля некоторое время назад приехал домой к задержанному, где они вместе выпивали. Так как автовладелец не смог сам управлять машиной, он оставил ее вместе с ключами возле дома, где гостил, по улице Пушкина, но пользоваться ею не разрешал. Однако, задержанный ослушался и решил проехать на оставленной знакомым автомашине.

Возбуждены уголовные дела за пьяное вождение без прав и завладение чужим транспортным средством.

Напомним, в Смоленске осудят пьяного водителя, напавшего на сотрудников ГИБДД.

ЧП