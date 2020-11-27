Мужчина избил 19-летнего парня на улице под Смоленском Фото: pixabay.com.

В полицию города Ярцево обратился местный 19-летний парень с заявлением об избиении, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Оказалось, что между гражданами на улице возник словесный конфликт, в результате которого один ударил другого по лицу. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Медики заключили, что травмы 19-летнего парня квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.

Подозреваемый – 28-летний местный житель – доставлен в дежурную часть, где сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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