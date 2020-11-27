После ареста на двое суток смоленский водитель оплатил штраф за нарушение ПДД Фото: pixabay.com.

По информации УФССП России по Смоленской области, местный житель повторно проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушение ПДД обошлось гражданину в 5 тысяч рублей.

Однако, смолянин полученный штраф оплачивать не торопился. Кроме того, автолюбитель предпочел проигнорировать и требование судебного пристава. Должник общался с должностным лицом только по телефону.

Тогда мужчину принудительно доставили на прием. Водитель объяснил свое нежелание оплачивать штраф тем, что правонарушение он не совершал.

Учитывая нежелание смолянина оплачивать 5 тысяч рублей, дело было направлено в суд.

Мировой судья назначил наказание в виде ареста на срок 2 суток. Лишь после этого должник оплатил штраф.

Напомним, мужчина избил 19-летнего парня на улице под Смоленском.