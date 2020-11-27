На питание смоленских школьников дополнительно направят 28 млн рублей. Фото: pixabay.com.

Вопрос о выделении средств рассмотрят на сессии горсовета. Предполагается, что эти деньги будут направлены на питание льготных категорий учеников.

- В настоящее время школьники младших классов получают горячее питание за счет средств федерального бюджета, раньше расходы покрывала область. Дополнительные средства, о которых идет речь, направят на то, чтобы дети из льготных категорий, включая старшеклассников, получали в школах бесплатное двухразовое питание, - сообщает Смоленский горсовет.

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