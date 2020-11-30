Граффити с портретами Гагарина и Никулина нарисуют в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Два новых граффити появятся на фасадах домов в областном центре в 2021 году, сообщает городская администрация. Художники изобразят Юрия Гагарина и Юрия Никулина.

Ранее улицы украсили портреты Потемкина, Азимова, Папанова и Пржевальского.

- Вскоре на фасадах с граффити появятся специальные QR- коды, перейдя по которым смоляне или гости города смогут посмотреть документальные фильмы, посвященные нашим знаменитым землякам, - сообщает пресс-служба.

Ранее в Смоленске открыли бюст писателю Александру Беляеву. Памятник установлен недалеко от места, где родился автор фантастических произведений.