В Смоленске бывший сторож украл изделия на 50 тысяч рублей со склада Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленска поступило сообщение о хищении железных ворот и металлических брусков из ангара (склада). Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили работников склада. Вскоре они нашли подозреваемого - 60-летнего местного жителя. Раньше он работал сторожем на складе и вывез имущество к себе на дачу, чтобы использовать в личных целях.

Сейчас похищенное изъято сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Смолянину грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, при столкновении двух легковушек в Починковском районе пострадали люди.