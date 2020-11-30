На федеральной дороге М-1 в Ярцевском районе загорелся грузовик Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

29 ноября в 16:33 загорелся автомобиль на 333 км федеральной автодороги М-1 в Ярцевском районе, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехала пожарная машина и 4 человека личного состава. Когда спасатели приехали, информация о возгорании подтвердилась - горели колеса грузового автомобиля.

Сейчас пожар потушен, огнем повреждена часть грузовика. Информации о пострадавших нет.

Причину и ущерб устанавливают специалисты.

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