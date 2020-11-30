На улице Энтузиастов в городе Ярцево горела квартира в жилом доме Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
29 ноября в 18:30 произошел пожар на улице Энтузиастов в городе Ярцево, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
К месту вызова выехали пожарная машина, автолестница и 9 человек личного состава. Когда спасатели приехали, информация о возгорании подтвердилась - горела квартира в жилом доме.
Сейчас пожар потушен. Огнем повреждена большая часть квартиры. Информации о пострадавших нет.
Причину и ущерб устанавливают специалисты.
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