На улице Энтузиастов в городе Ярцево горела квартира в жилом доме Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

29 ноября в 18:30 произошел пожар на улице Энтузиастов в городе Ярцево, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали пожарная машина, автолестница и 9 человек личного состава. Когда спасатели приехали, информация о возгорании подтвердилась - горела квартира в жилом доме.

Сейчас пожар потушен. Огнем повреждена большая часть квартиры. Информации о пострадавших нет.

Причину и ущерб устанавливают специалисты.

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