Киллеры из Смоленского района получили срок в колонии строго режима Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, двое местных жителей признаны судом виновными в убийстве по найму.

31 января 2018 года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее 30-летнего сына, который проживал в поселке Каспля-2 Смоленского района.

Тогда полицейские вместе с заявительницей приехали домой к мужчине и увидели и пятна крови. Также, пропали ковры. Оказалось, что пропавший убит, а преступление раскрыто по «горячим следам».

Стало известно, что жительница поселка решила организовать убийство своего супруга из-за плохих отношений с ним. Она обратилась к коллеге по работе с просьбой найти людей, готовых убить ее мужа. За убийство женщина обещала заплатить 120 тысяч рублей.

Коллега рассказала о проблеме своему мужу, который со своим другом согласился наказать буйного супруга. Ночью 30 января 2018 года мужчины пришли в дом к потерпевшему. Дверь они открыли ключами, которые передала им супруга убитого.

Один из «гостей» разбудил хозяина дома, после чего жестоко избил его битой. Травмы были не совместимы с жизнью. Далее мужчины закатали тело в ковер, на машине вывезли его на обочину дороги и спрятали в канализационную трубу.

Вдова сдержала слово и заплатила каждому подсудимому по 50 тысяч рублей.

Один подсудимый приговорен к 14 годам в колонии строгого режима, второй к 13 годам.

Ранее, организатор и пособник убийства также получили тюремный срок.

Напомним, на федеральной дороге М-1 в Ярцевском районе загорелся грузовик.