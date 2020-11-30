Молодой смолянин пытался перебросить героин на территорию колонии Фото: pixabay.com.

В Следственном изоляторе №1 УФСИН России по Смоленской области сотрудники учреждения задержали мужчину, который пытался перебросить наркотики на территорию колонии.

При досмотре у 22-летнего смолянина нашли сверток с завернутым в фольгу порошком кремового цвета, который молодой человек и пытался перебросить через внешнее ограждение.

Экспертиза показала, что в свертке находился героин массой более одного грамма.

Смолянина задержали. Возбуждено уголовное дело.

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