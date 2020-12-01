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Смоленская область получит 60 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Деньги выделены по распоряжению правительства страны
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленская область получит 60 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Фото: pixabay.com.

Смоленская область получит 60 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Фото: pixabay.com.

Смоленская область получит 60 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Средства будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, концентраторов, кислородопровода, расходных материалов на проведение ПЦР-тестирований и т.д.

Решение о выделении дополнительной поддержки принято на уровне правительства.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске готовится к открытию Медицинский волонтерский центр. Более 150 добровольцев подали заявки на работу в нем.