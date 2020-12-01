Смоленский губернатор отметил рост развития АПК. Фото: pixabay.com.

Губернатор Смоленской области на встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым отметил рост развития АПК. Показатели, в частности, выросли в животноводческой отрасли.

- За 9 месяцев 2020 года производство скота и птицы на убой в регионе увеличилось до 65,5 тыс. тонн (в живом весе), а самообеспеченность мясом в субъекте опережает среднероссийский уровень. Динамично развивается пищевая и перерабатывающая промышленность. За январь-октябрь нынешнего года в 5,4 раза выросло производство растительных масел, в 2,2 раза – сливочного масла, на четверть – плодоовощных консервов и колбасных изделий, на 14,3% – муки, на 4,7% – мяса и субпродуктов, - отметил глава региона.

В то же время растет экспорт - на 22 ноября он составил 232,8 млн долларов – основная доля продукции приходится на пшеницу, семена подсолнечника, кукурузу, соевые бобы и ячмень.

Ранее "КП" писала, что смоленский пластик будут экспортировать в страны ЕС и Узбекистан. Протоколы качества получила продукция компании «Полимерхолдинг».