Смоленский суд лишил званий двух полицейских, избивших невиновного мужчину Фото: pixabay.com.

30 ноября Заднепровского районный суд Смоленска признал двух сотрудников уголовного розыска виновными в применении насилия к задержанному.

По словам стражей порядка, они хотели раскрыть в кратчайшие сроки тяжкое преступление и не проводить при этом необходимые розыскные мероприятия.

Тогда правоохранители решили получить признательные показания по уголовному делу от ни в чем невиновного мужчины. В кабинете полиции они избивали его, оскорбляли, унижали, заставляли становиться перед ними на колени и угрожали жизни.

При этом мужчина просил проверить его алиби и повторял, что не виновен. Из-за избиения полицейскими он получил травмы, в том числе разрыв барабанной перепонки правого уха.

Вскоре алиби потерпевшего было подтверждено - по записям камер видеонаблюдения он находился в момент совершения преступления более чем за 10 км от места.

С учетом положительных характеристик и смягчающих обстоятельств (у одного из подсудимых есть два малолетних ребенка, а у другого - тяжело больная мама) суд решил не отправлять их за решетку.

Полицейским назначено лишение свободы на 5 лет 6 месяцев и 5 лет 3 месяца, соответственно, условно с испытательным сроком 5 лет.

Также, их лишили возможности занимать государственные должности на 2,5 года и отняли специальные звания «старший лейтенант полиции» и «капитан полиции».

Напомним, в Духовщинском районе Volkswagen Passat съехал в кювет и перевернулся.