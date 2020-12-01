В Починковском районе семья получила положенное жилье с помощью пристава Фото: pixabay.com.

Благодаря судебному приставу семья из села смогла получить по договору социального найма благоустроенное жилье, сообщает УФССП России по Смоленской области.

В Починковском районе суд признал мужчину и его семью нуждающимися в улучшении жилищных условий. Судья обязал администрацию сельского поселения предоставить им такую возможность.

Однако, чиновники игнорировали решение суда долгое время. Тогда главе сельской администрации вручили предупреждение об административной ответственности. Но и это не повлияло, администрация стала ссылаться на отсутствие финансирования.

Судебный пристав вынес штраф в 50 тысяч рублей главе села. Оказалось, что у сельской администрации в собственности есть недвижимость - несколько жилых помещений и автомобиль. Имущество ограничили в регистрационных действиях.

Также, главе села пригрозили уголовной ответственностью. Лишь после этого должник выделил благоустроенное жилье семье.

Напомним, Смоленский суд лишил званий двух полицейских, избивших невиновного мужчину.