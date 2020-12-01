Лжепродавец обманул жителя Дорогобужского района на 21 тысячу рублей Фото: pixabay.com.

По информации УМВД России по Смоленской области, в полицию поступило заявление 59-летнего жителя посёлка Верхнеднепровский Дорогобужского района, который сообщил, что стал жертвой мошенников.

На одном из популярных Интернет-сайтов бесплатных объявлений обратил внимание на информацию о продаже сварочного аппарата по выгодной цене.

Он связался с продавцом и, уточнив детали, перевёл продавцу более 21 тысячи рублей с помощью мобильного приложения в счёт оплаты товара. Через некоторое время лжепродавец перестал выходить на связь.

Сейчас полицейские проводят проверку. Также, направлен запрос в банк для выяснения движения денег по счетам заявителя.

Напомним, в Починковском районе семья получила положенное жилье с помощью пристава.