Москвич украл из гаража смолянина двигатель иномарки за 63 тысячи рублей Фото: pixabay.com.

В полицию Дорогобужского района поступило заявление о краже от 41-летнего местного жителя, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Заявитель рассказало том, что из его гаража неизвестные похитили двигатель от дорогостоящей иномарки. Сумма материального ущерба составила свыше 63 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и отработали места возможного сбыта похищенного имущества.

Вскоре стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, неработающий 40-летний житель города Москва. Мужчина пояснил, что двигатель успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Москвич сейчас задержан, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее лжепродавец обманул жителя Дорогобужского района на 21 тысячу рублей.