Спасатели обезвредили две минометных мины в Краснинском районе Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

1 декабря в УМВД по Смоленской области поступили заявки от местных жителей о взрывоопасном предмете времен Великой Отечественной войны.

Специалисты «Пожарно-спасательного центра» незамедлительно выехали к месту находки.

На 7 км автодороги "Красный - Гусино" в Краснинском районе спасатели изъяли и уничтожили две минометные мины (82 мм).

Сейчас жителям близлежащих населенных пунктов снаряды больше не угрожают.

Читайте также:

Москвич украл из гаража смолянина двигатель иномарки за 63 тысячи рублей (подробнее).