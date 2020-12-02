На улице Тенишевой в Смоленске полицейские поймали пьяного водителя Фото: pixabay.com.

Сотрудники ГИБДД возле дома №35/1 на улице Тенишевой в Смоленске остановили автомобиль Lada Granta под управлением 36-летнего местного жителя. Мужчина по внешним признакам был пьян, сообщает УМВД России по Смоленской области.

По базам данных полицейские узнали, что раньше мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Теперь возбуждено уголовное дело за грубое нарушение ПДД. Смолянину грозит до 2 лет тюрьмы с лишением водительских прав до 3 лет.

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